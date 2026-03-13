マイナビは、「【正社員2万人に聞いた】歓迎会に関する意識調査2026年」を実施し、2026年3月12日に結果を発表した。本調査は2026年1月5日〜8日、全国の20-50代の正社員2万1,798人と企業の中途採用担当者807人を対象に、インターネット調査にて行われた。【正社員2万人に聞いた】歓迎会に関する意識調査2026年調査によると、自身の歓迎会について4割以上が肯定的である一方、費用の自己負担やハラスメントへの懸念など、開催にあた