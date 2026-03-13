エンゼルス・菊池雄星投手の妻でフリーアナウンサー「深津瑠美」として活動する菊池瑠美さんが１２日自身のインスタグラムを更新。ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」のメンバーである夫の応援のため、一人息子と日本から米ロサンゼルス、さらには準々決勝の決戦の地であるマイアミへ向けて大移動すること報告した。瑠美さんはインスタグラムのストーリーズで「一旦ＬＡに戻り荷造りを夏仕様にそしてすぐにマイアミへ」と侍ジャ