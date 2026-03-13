イランの最高指導者に選出されたモジュタバ・ホセイニ・ハメネイ師（写真：ロイター/アフロ）（松本 太：一橋大学国際・公共政策大学院教授、前駐イラク大使、元駐シリア臨時代理大使）父アリ・ハメネイ師の死去を受け、2026年3月9日にモジュタバ・ホセイニ・ハメネイ師がイランの最高指導者に選出されました。3月12日にイラン国営テレビ等で放送された、モジュタバ師の初めての公式声明文を日本語に要訳して紹介します 。なお、