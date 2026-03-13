政府は１３日午前、インテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議設置法案を閣議決定した。首相を議長とする同会議の下に「国家情報局」を創設し、各省庁の情報活動の総合調整機能を付与することなどが柱だ。同日中にも国会に提出し、夏頃の発足を目指す。同会議は首相や官房長官、国家公安委員長、法相、外相、財務相、防衛相ら関係閣僚で構成する。安全保障やテロなどに関わる重要情報や、ＳＮ