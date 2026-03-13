LIFULL seniorが運営する「LIFULL 介護」は3月12日、「同居介護に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年3月2日〜4日、子と別居している50代以上の男女545人および現在別居している親がいる30・40代の男女536人を対象にインターネットで行われた。○介護のため将来同居したいか介護のため将来的に親子で同居したいか親世代には自分の子と、子世代には自分の親と将来的に介護のための同居をしたいか聞いたところ、親世代と