マイナビは3月9日、東京都立日比谷高等学校の学内団体「NOVINK」と共同で、高校生の視点を通して社会課題を考えるキャリアイベントをマイナビ銀座オフィス(歌舞伎座タワー)で開催した。キャリアイベント○NOVINKと共同でイベントを実施同社では、次世代育成の取り組みとして、全国の中学校でオリジナルのカードゲーム教材を活用したキャリア教育の出張授業を実施している。これまでに44都道府県・108校で実施し、9,233名の中学生が