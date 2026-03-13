CHINTAIは3月12日、賃貸物件の設備・条件に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年1月23日〜1月30日、一人暮らし経験のある10代〜30代の男女967名を対象にインターネットで行われた。○お部屋探しの際にこだわった設備・条件お部屋探しの際にこだわった設備・条件として「バス・トイレ別」(58.6%)が最も多く、半数以上が"必須条件"として挙げていることがわかった。次いで「独立洗面台」(32.9%)、「収納」(29.1%)、「モニタ