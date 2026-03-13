突破未定のイタリア戦前における不用意な発言ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のマーク・デローサ監督が12日（日本時間13日）、物議を醸した自らの発言について会見で弁明し、ファンの間でまた波紋を広げている。1次ラウンドのイタリア代表戦前に「突破が決まっている」と発言して批判を浴びていたが、“勘違い”ではなく“言い間違い”であったと強調。繰り返す“間違い”に、米ファンからは厳しい声が次々と