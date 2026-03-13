Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の続編制作が公式に発表された。3月12日（現地時間）、『Bloomberg』などの報道によると、Netflixは本作の共同演出を務めたマギー・カン監督、クリス・アッペルハンス監督と、数年にわたるアニメ執筆・演出の専属パートナーシップを締結し、続編制作に着手したことを明らかにした。【画像】「また韓国が文化盗んだ」『鬼滅』超え『KPOPガールズ』にイチャモン公開