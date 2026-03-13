ボーイズグループBTOBが“完全体”で帰ってくる。実に2年10カ月ぶりのカムバックだ。【写真】ミンヒョク、“びしょ濡れフェス”でバキバキ腹筋所属事務所BTOBカンパニーは3月12日、公式SNSを通じてBTOBの新デジタルシングルのカミングスーンポスターを公開し、完全体でのカムバックを知らせた。公開されたポスターには、黒い背景にノートが置かれたイメージが収められている。中央に描かれた時計は、BTOBのデビュー日である「3月21