エスビー食品はこのほど「ユニクロ ヨドバシAkiba店」とコラボし、「ゴールデンカレー」のイラストをユニクロ「UTme!」のスタンプとして、3月9日から提供を開始した。同店舗の店頭限定で展開し、期間は9月30日まで。35種類のスパイスとハーブを使用した“黄金の香り”が特徴の「ゴールデンカレー」は、2026年で発売60周年となる。節目の年を記念し、プロモーションの一環として実施する。【すべての画像を見る】「ゴールデンカレー