14歳年上の韓国人俳優イ・ジフンと結婚した日本人妻のアヤネさんが、流産の痛みを乗り越え、第二子を授かるために体外受精に挑戦している近況を報告した。アヤネさんは最近、自身のSNSを通じて体外受精の過程を公開し、率直な胸の内を明かしている。【写真】「心臓の音聞けず…」アヤネさん、流産を告白彼女は「2度の流産を経験し、再び準備を整えて、ついに明日（胚を）移植しに行きます」とした上で、「恐怖よりもワクワクする気