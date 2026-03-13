【M1078ガン・トラック】 8月 発売予定 価格：11,000円 トミーテックは、塗装組立済みミニカー「M1078ガン・トラック」を8月に発売する。価格は11,000円。 本商品は1/64スケールミリタリー・モデル・ブランド「ARSENIA64」シリーズで、米軍の軍用トラック「M1078」を立体化したもの。2.5トン積載カーゴ車スタイルのM1078に、高脅威度エリ