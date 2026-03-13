13日午前10時50分ごろ、気象台は落雷と突風、降ひょうに関する情報を発表しました。九州北部地方では上空約5500メートルにマイナス24℃以下の強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県では13日昼すぎにかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうの恐れがあります。急な強い雨にも注意してください。佐賀県では13日夕方まで、落雷や突風、急な強い雨に注