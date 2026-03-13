【書評】『アニータの夫』／坂本泰紀・著／柏書房／1870円【評者】松尾潔（音楽プロデューサー・作家）「アニータ事件」を憶えている人は多いはずだ。だが、どれほどの人がそれを正しく認識しているだろうか。公金14億円を横領した男と、妖艶な外国人女性。そんな単純化されたイメージだけが独り歩きしてはいないか。例えば、横領犯の千田郁司はアニータと出会ったがために悪事に手を染めた――そう誤解されがちだ。だが実際には