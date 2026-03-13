卓球の世界ツアー、シンガポール・スマッシュは１日に閉幕した。女子ダブルスでは張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）の「みわひな」ペアが、全種目を通じてグランドスマッシュでの日本勢初制覇の快挙。日本勢として新たな歴史を築いた大会となった。ツアーを主管するワールド・テーブル・テニス（ＷＴＴ）の最高経営責任者（ＣＥＯ）スティーブ・デイントン氏がこのほどスポーツ報知などの取材に応じ、ＷＴＴの大会