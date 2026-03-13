あなたは読めますか？突然ですが、「錫杖」という漢字読めますか？お坊さんが手に持っているあの杖のことですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しゃくじょう」でした！この漢字は、僧侶や修験者が持ち歩く、上部に金属の輪がついた杖を意味します。歩くたびに輪が音を立てることで、山中の毒蛇などを追い払ったり、托鉢の際に訪れを知らせたりする役割があります。