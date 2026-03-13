あなたは読めますか？突然ですが、「店子」という漢字読めますか？時代劇や歴史小説などでよく耳にする言葉ですが、そのまま「みせこ」と読んでしまいそうになりませんか？気になる正解は……「たなこ」でした！店子とは、家賃を払って家を借りている人、つまり借家人のことを意味します。江戸時代の長屋文化などで、家主（大家さん）に対して、そこに住む人々を指して使われていた言葉です。例文としては、昔ながらの交流を表現す