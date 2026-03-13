タレントの藤本美貴（41）が、家族と乳搾りを楽しむ姿に反響が寄せられている。【映像】藤本美貴の貴重な水着姿2009年7月にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、6歳の次女を育てている藤本。2026年2月に更新したYouTubeチャンネルでは、家族で訪れたハワイ旅行での貴重な水着姿を披露し、「ミキティの脚って昔からずっと綺麗！子どもたちにも遺伝してるみたいで羨ましい」「庄司家は