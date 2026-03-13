横浜F・マリノスは13日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、千葉戦（14日、日産スタジアム）に向けて調整した。報道陣に公開された冒頭15分間では、大島秀夫監督が見守る中、FW谷村海那、FW宮市亮ら選手たちは短距離走などを行った。右膝内側側副じん帯損傷から練習復帰したGK朴一圭もGK練習で軽快な動きを披露。2試合連続でベンチ入りから外れていたMF渡辺皓太も短距離走などで汗