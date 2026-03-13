タレントのぺえが、大ヒット恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』に出演していた中井大（ダイ）との“再会”に喜びを爆発。前回の共演を経て作品を完走したというぺえは、すっかり彼の虜になった様子で、熱い視線を送っていた。3月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地