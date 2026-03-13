2月末に右太腿を負傷したドイツ1部バイエルン・ミュンヘンの日本代表DF伊藤洋輝がチーム練習に部分合流したと、ドイツ紙ビルトが報じた。同紙は12日に伊藤が約3週間ぶりにチーム練習に加わり、一部メニューをこなしたと記載。直近の14日に敵地で行われるレバークーゼン戦は欠場するとしている。伊藤は右中足骨骨折による長期離脱から昨年11月に復帰し、公式戦15試合に出場するなど調子を上げていた中で、再離脱。待望の復帰