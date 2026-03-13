陸上の「世界室内ツアー・シルバー」、男子棒高跳びで6メートル31をマークし自身の世界記録を更新したアルマント・デュプランティス＝12日、スウェーデン・ウプサラ（TTNewsAgency提供、AP＝共同）陸上の「世界室内ツアー・シルバー」は12日、スウェーデンのウプサラで行われ、男子棒高跳びで五輪2連覇中のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル31をマークし、自身の世界記録を1センチ更新した。26歳の