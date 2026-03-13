グローバルボーイズグループ・TREASUREが、『TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN』を開催することを13日、発表した。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並びTREASUREは、BIGBANGやBLACKPINKなどグローバルアーティストが所属するYG ENTERTAINMENTから、2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリース。デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist Awards、MAMA、ゴールデンディスクアワード