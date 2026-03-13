俳優の眞栄田郷敦（26）が、12日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。中学時代の純愛を話した。眞栄田は「中学生の時に気になっている子がいて」と話した。会いたいが「公園行こうとかも違うし、散歩しようも違うじゃないですか」。そして「何かないかなと思って。その時に板チョコを食べていたんですよね」。女の子に「おいしいチョコがあるから、って言って」呼び出したという。南海キャン