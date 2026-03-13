〜 2025年度4月-2月「警備業」倒産動向 〜コロナ禍後のイベント復活や建設現場の交通誘導、現金輸送など、警備業の活動範囲は広がっている。だが、「警備業」の2025年度（4-2月）の倒産は、2月までに20件（前年同期比25.0％増）に達した。現状のペースをたどると、2006年度以降の20年間で最多だった2007年度、2024年度の21件を超える見込みだ。倒産した警備業は、資本金1千万円未満が15件で、全体の75.0％を占める。大手の寡占