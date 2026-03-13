3月12日午後、静岡県伊東市で住宅1軒を全焼する火事がありました。火元の家の77歳の男性が助けを求めに行く際に転倒して骨折し、重傷を負いました。 【写真を見る】伊東市の火事現場 消火活動にあたる消防隊員ら 12日午後6時頃、伊東市湯川で「平屋建て住宅が燃え広がっている、周囲の木々に延焼の危険性がある」と近くに住む人から119番通報がありました。 火は出火から約4時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1