アクシネットジャパンインクから、限定アイアンのアナウンス。「タイトリストは、NEW T-SERIESアイアンのオイルカン仕上げを『T100』『T150』『T250』『T350』それぞれのモデルで3月27日より数量限定で発売いたします」と、同社広報。【画像】陽光の芝の上で見ると、もっと魅力的な輝き！「オイルカン仕上げは、もともと数量限定のボーケイ・デザインウェッジとして開発されたもので、PVD処理によって深みのある銅色の外観を実現。