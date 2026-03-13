全国に誇りたい新潟のグルメ。今回はおしどり夫婦が営むスパイスカレー専門店で人気を集めているベトナム風混ぜご飯をご紹介します。 新潟市中央区にある『バジル＆フレンド』。【氏田陽菜アナウンサー】「店に入った瞬間、スパイスの良い香り！壁一面黄色で、明るく元気な印象です」この店に立つのは松澤さん夫婦。互いが好きな黄色で統一された店内で夫・藤夫さんが調理を、妻・友美さんが接客を担当しています。【