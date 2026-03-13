JR西日本によると、強風が見込まれる影響で、京都線と湖西線を直通する新快速について、13日（金）午前10時以降、京都・近江今津間で終日運転を取り止めるということです。 当該の新快速は、京都発着の列車と、近江今津・敦賀間を折り返し運転する列車に“分離”される形となります。 また、特急「サンダーバード」については、午前9時台の列車から終日、米原経由に運転経路を変更するということです。