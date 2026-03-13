中国の国会にあたる全国人民代表大会が閉幕し、ことしの経済成長率目標を4.5％から5.0％に定めた政府活動報告などが採択されました。【映像】中国全人代の様子12日、全人代の閉幕式では、ことしの経済成長率目標を4.5％から5.0％に定めた政府活動報告や、今後5年の経済運営の指針となる第15次5カ年計画など11の議案がすべて圧倒的な賛成多数で可決・承認されました。このうち、「民族団結進歩促進法」は標準中国語での教育を