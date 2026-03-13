ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・HiroとCONVERSEのコラボレーションスニーカーが登場。26日よりシュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ『kutsu.com』で発売される。価格は1万780円。【動画】MY FIRST STORY・Hiro×CONVERSEコラボスニーカー インタビュー動画本コラボレーションモデルは、カラーリングからステッチの色、織ネームのデザインなど細かなところにまでHiroの感性が落とし込まれている。Hiroは、