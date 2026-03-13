「モーニング娘。」の元メンバーでタレントの田中れいな（36）が、1歳の我が子が写る貴重な写真を公開し、反響を呼んでいる。【映像】田中れいな、1歳我が子との貴重な親子ショット（複数カット）2024年7月に結婚と妊娠を発表し、この年の11月には第1子が誕生したことを報告していた田中。Instagramではプライベートについて発信していて、我が子との初めてのクリスマスを過ごす様子や「全部同じ色になってしまった…」とつづ