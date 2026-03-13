高市首相が体調不良の様子を見せ、文部科学大臣が不倫報道で追及を受けた、12日の衆議院予算委員会。予算案の審議を巡り、攻防が繰り広げられました。野党側は審議時間の不足を訴えましたが、13日に衆院通過の見通しです。参院ではどうなるのでしょうか？■首相は風邪の疑いで治療…公務を欠席「本日はこれにて散会いたします」。7時間に及んだ12日の衆議院予算委員会。議員が続々と立ち上がる中、高市首相は椅子に座ったまま動き