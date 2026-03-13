元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の長男・隼汰が、両親の別居当時の心境を語った。両親の口論に心を痛めながらも、約2年間誰にも打ち明けられずにいたという隼汰。週刊誌で別居が報じられたことで「逆に楽になった」と感じた理由を明かした。布川敏和と長男の隼汰(C)AbemaTV,Inc.○「俺の離婚の原因は、そういうところ」ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、元「シブがき隊」でタレントの布川敏