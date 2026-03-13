クリニックフォアグループは3月12日、「花粉症対策の経済負担に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年1月19日〜1月23日、働く花粉症の男女309名を対象にインターネットで行われた。○対策費用は1人あたり平均約1.9万円調査の結果、春の花粉症シーズンにおける対策費用は、医療費・薬代(平均6,750円)、ティッシュ代(平均4,790円)、マスク代(平均2,475円)、その他対策費(平均5,400円)となった。合計は、1人あたり平均約19,415