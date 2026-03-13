【モデルプレス＝2026/03/13】お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・雅美さんが、3月12日までに自身の公式ブログを更新。長男・空楽（そら）くんの書き初めを公開した。【写真】54歳吉本芸人の妻「上手でびっくり」長男・空楽（そら）くんの書き初め作品◆ココリコ遠藤の妻、長男の書き初め披露まさみさんは「立派」と題し、長男の書き初めを投稿。「習字はたまに習い事でやっていたけど 書き初めははじめて」「学校で はじめて