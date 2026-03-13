男性4人組エアーバンド「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二さん（45）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の侍ジャパンを応援する姿を披露した。「ナイスゲーム！」「行ってきました」と切り出した樽美酒さん。この日は、サングラスをかけているものの、「ゴールデンボンバー」で活動するときの、白塗りメイクをしていない素顔で、WBCを観戦する様子を投稿した。イ