生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売 待望の選抜復帰！SKE48青海ひな乃が『FLASH』でグラビア披露 昨年9月にグローバルユニット『Quadlips』を卒業し、SKE48に復帰した青海ひな乃。この3月に待望の選抜復帰を果たした彼女が、3月10日発売の『FLASH』にグラビアで登場した。