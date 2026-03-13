みるみるやせる！知っておきたい「糖質ちょいオフ」のやり方 やり方のポイント 内臓脂肪を減らしてやせるには、中性脂肪のもとでもある糖質の摂取量を減らすのが一番。食後の血糖値上昇を抑え、インスリンの分泌を減らすことで脂肪が蓄積しにくくなるからです。 でもゼロにすると体がエネルギー不足で逆に脂肪をため込もうとしてしまいます。「糖質ちょいオフ」は糖質を一口減らすだけ。減らした分は糖質以外の食材で補い