泉口友汰が打率.476と打撃絶好調！ 3月12日、みずほPayPayドーム福岡で行われたソフトバンクホークスとのオープン戦に、「2番・遊撃」で先発出場した泉口友汰は、4打数1安打。5試合連続安打を記録し、打率.476と打撃好調。巨人開幕スタメンへ阿部慎之助監督にアピールした。 3回、2アウト走者なしの場面で打席に立った泉口友汰は、上沢直之の3球目外角低めのカーブをセンターへはじき返