Iris ミックスウェーブは、Campfire AudioのユニバーサルIEM「Iris」を3月19日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は60,760円前後。 持ち運びやすいコンパクトな筐体に、本格的なハイブリッドサウンドを凝縮したHi-Fiイヤフォン。 ドライバーは、低域/中域用の10mm ADLC(Amorphous Diamond-Like Carbon)ダイナミックドライバー1基と、高域用バランスド・アーマチュアド