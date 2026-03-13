e☆イヤホンは、ポータブルオーディオの試聴・体験イベント「ポタフェス 2026 広島」を3月21日に開催する。会場は広島県立広島産業会館 西展示館 第2展示場。開催時間は11時から17時までで、最終入場は16時30分。入場料は無料で、事前登録なしのフリー入退場となっている。 広島での開催は11年ぶりで、昨年12月の「ポタフェス 2025 冬 秋葉原」開催時には2日間で延べ約59,000人が来場した。今回は出展ブラン