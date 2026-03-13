アユートは、韓国発のゲーミング関連製品に特化したアクセサリーブランド・LEPIC GAMING(ルピックゲーミング)の国内輸入代理店契約を締結。ブランド第1弾製品として、Nintendo Switch 2用のハードカバーケース「PITAシリーズ」を近日リリースする。 Nintendo Switch 2用のハードカバーケース「PITAシリーズ」 LEPIC GAMINGは、韓国レザ&#