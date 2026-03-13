働き方改革が進む今、テレビ業界でも「家族優先」の働き方が広まっている。卒業式シーズンを迎えた１３日、家族の行事に参加することを理由に２人のアナウンサーが生放送を早退・欠席した。ネット上では「いい時代だ」「素敵」と、プライベート尊重を支持する声が集まっている。この日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・前８時）では、番組レギュラーで実況担当の赤荻歩アナウンサーが欠席。代打として熊崎風斗アナが登場