ゴドルフィンマイル・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場、ダート１６００メートル）の招待を受諾していたオメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）が、同レースを回避することが分かった。管理する安田翔伍調教師が１３日、自身のＸで明かした。同馬は２月２２日のフェブラリーＳ・Ｇ１で８番人気で５着と健闘していた。