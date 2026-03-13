【新華社昆明3月13日】中国雲南省昆明市尋甸（じんてん）回族イ族自治県の鳳竜湾小鎮では暖かくなるにつれて桜が見頃を迎え、各地からの観光客でにぎわっている。遊覧船やミニ列車と山一面に咲くピンクの桜が互いに引き立て合い、美しい絵画のような風景が広がっている。（記者/孫敏、竜宇丹）