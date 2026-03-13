世界陸上室内ツアー・シルバー大会のモンド・クラシックが日本時間13日、スウェーデンのウプサラで行われ、棒高跳の世界記録保持者、A.デュプランティス（26、スウェーデン）が、自身の世界記録を1cm更新する6m31で優勝した。これでデュプランティスの世界記録更新は15回目となった。デュプランティスは、昨年9月に行われた東京世界陸上で6m30を飛び、自身14回目の世界記録を更新。同時に世界陸上3連覇の偉業を達成した。■アーマ