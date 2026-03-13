政府はきょう、医師の処方が必要な「OTC類似薬」で患者に追加負担を求めることや、出産費用の無償化に向けた新制度などを盛り込んだ健康保険法などの改正案を閣議決定しました。きょう閣議決定された健康保険法などの改正案は、市販薬と成分が似た処方薬「OTC類似薬」の価格の一部を患者の自己負担に上乗せすることや、分娩費用を全額、医療保険で賄うための制度などが盛り込まれています。「OTC類似薬」については、現在、医療保