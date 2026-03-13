タレントの若槻千夏が、自身の家庭で徹底されていたという教育方針を明かし、スタジオを騒然とさせた。【映像】若槻千夏が親から禁じられた行為3月12日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストとして俳優の眞栄田郷敦と若槻千夏が登場した。番組では「ホワイトデーの贈り物」をテーマに、手作りプレゼントの是非について熱い議